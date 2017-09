Toomas Kiho: Teeme Eesti suureks ehk Tühja sest Eestist

Eks oleme nüüd põhiseadusele ja tema vaimule otsesemalt või kaudsemalt toetudes 25 aastat tööd teinud. Ja pealtnäha lähebki meil ju paganama võimsalt.

Öeldakse, et me pole elanud mitte kunagi nii rikkalt nagu praegu, mitte iialgi pole palgatase Eestis olnud nii kõrge kui praegu. Öeldakse, et eesti keelel pole mitte kunagi olnud nii tugevat positsiooni, ikkagi ELi ametlik keel. Et ka Eesti loodusel ja eesti kultuuril pole kunagi läinud nii hästi.