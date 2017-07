Toomas Paul: Ja aega ei ole enam...

Toomas Paul Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabeli ees Foto: Sven Arbet

“Mul ei ole aega!” kurdetakse. Aga mida see tähendab? Kas aeg on nagu raha, mida vahetevahel napib? Mis asi see “aeg” üldse on, mille kasutamise ja kulutamise, veetmise, viitmise ja surnukslöömisega me hädas oleme?