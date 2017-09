Toomas Paul: Kas Maa jõuab toita üha kasvavat rahvastikku?

Inimene ei ole loom. Inimkonnale ei kehti looduslik ehk loomulik (ingl natural) valik, et ellu jäävad ning elujõulisi järglasi annavad tublimad. Kõigil inimestel on võrdne õigus elule, ja jutt eugeenikast on inimvihkajalik. Meditsiin on kõikvõimas ja inimeste eluiga pikeneb, sõltumata nende füüsisest.

Teine meie aja uskumus, mis esimesest välja kasvab, väidab, et inimsoo arvukust loodus ei suuda piirata.