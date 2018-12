Toomas Paul: Õnnelikud on inimesed, kes suudavad näha oma elu millegi suure teenistuses

Sokrates olevat öelnud, et tema ei ela selleks, et süüa, vaid sööb selleks, et elada. Seda aabitsatõde võiks väita ka mõni teine ja sellele võib ka ise tulla. Aga kui keegi auväärsus on midagi öelnud, siis on sel suurem kaal.