Vahel väidetakse uhkusega, et Eesti olevat üks maailma ilmalikumaid maid. See hinnang kehtib vaid etableerunud kirik­likkuse kohta. Tegelikult on Eesti üsna tüüpiline postkristliku Euroopa riik.

Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu järgi on religioon “usk üleloomulikesse olenditesse v. jõududesse ja nende austamine”.

Selle kohaselt on eestimaalased jätkuvalt väga religioossed.