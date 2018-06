Tootmiskeskne maailm kukub kokku. Tönk, tönk...

Margus Mikomägi SVEN ARBET

“Puhast juhuslikkust ei ole olemas,” ütleb kultuuriteoreetik Anzori Barkalaja Klassikaraadios. On üsna iseloomulik ja loomulik, et need tõsisemad jutud meie ühiskonnas toimuvast sünnivad kultuuriruumis.