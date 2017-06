TUTTAV TUNNE: Eestikeelsest teadusest

Peagi täitub 200 aastat Kristjan Jaak Petersoni eesti keelt ülistavate oodide “Kuu” ja “Laulja” kirjutamisest. “Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles,” mõtiskles 17aastane Peterson, “igavust omale otsida?”

Originaal on saksa keeles. Aga Peterson tõstis kilbile siiski eesti keele ja pidas seda taevaste keeleks.

Kaks sajandit hiljem oleme olukorras, mil adekvaatne uuri­mus, kas või sellestsamast Petersonist, peaks ilmuma inglise keeles. Seda eeldab näiteks Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS loogika. Kes tahes teadlane püüdleb rahvusvaheliste teaduspublikatsioonide poole, siis on mõtet ette võtta klassifikatsioon 1.1.

Need on teadusartiklid, mida indekseerib Thomson Reutersi andmebaas, mis eestikeelsete väljaannetega tegemist ei tee. On artikkel ilmunud, siis viide sellele on leitav Google Scholari otsimootorist.