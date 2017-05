TUTTAV TUNNE: Georgi lint – vaprus või ülbus

Igal aastal on 9. mai järel taas jutuks tõusnud Georgi lint, selle kandmise eesmärgid ning venelaste ja eestlaste läbisaamine.

Ikka sel põhjusel, et 9. mail tähistavad venelased Suures Isamaasõjas saavutatud võidu aastapäeva ja meie ümber ilmub tavalisest rohkem Georgi lintidega varustatud kaasmaalasi.

Mina eeldan, et enamik Georgi lindi kandjatest, ükskõik kus ja kuidas seda siis kasutatakse – auto peegli küljes, rinnaesisel või kätisel, lipukese küljes –, ikka teavad, mida ja milleks nad teevad. Ja leian, et enamikule oranži-mustatriibulise lindikese kandjatest ei maksa seda kuidagi pahaks panna.

Nimelt pärineb Georgi lint samanimelise ordeni küljest, mida hakati välja andma tsaariaegsel Venemaal. See koosnes mitmest järgust ning väljendab sõjaväljal üles näidatud vaprust. Väga oluline on seejuures, et Georgi ordenit ei antud n-ö vaikimisi aastatepikkuse teenistuse ja mingi ümmarguse “vapruse” eest, vaid konkreetse teo eest.