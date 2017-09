TUTTAV TUNNE: Orkaanid möllavad

Kõik see on tuttav tunne möödunud aegadest: nii võis 2010. aasta septembris jälgida Atlandi ookeanil korraga mitut orkaani tegutsemas (kuni 4. kategooria), samuti 2012. aastal (kuni 3. kategooria). Senimaani on ületamatuks jäänud 2005. aasta, kui tekkis ühekokku 28 troopika-tsüklonit, millest 15 olid vähemalt orkaani tugevusega ja millest omakorda koguni neli jõudsid 5. kategooriani. Seega ei midagi uut siin päikese all.