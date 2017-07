Selline koostöö meenutab sea ja kana lugu, kus kana annab muna ja siga kintsu ning ongi koos omlett singiga. Kana elab lõbusasti edasi, siga peab koostöö nimel oma elu loovutama.

Ehk olen ma nii juhm ega tea, et ka surnud mesilasele on võimalik seletada, miks ja mille nimel ta pidi surema.

Mina lihtsa inimesena selgitan, et on suured keemiakontsernid, kes toodavad mürke, nad on ülirikkad, aga ka meie rapsikasvatajate hulgas leidub neid, kes kasumi nimel ei hooli seadustest ega reeglitest. Loomulikult on see primitiivne selgitus.