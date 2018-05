Üks prügilõke paiskab õhku sama palju mürke kui umbes 200 tonni jäätmete põletamine tehases

Õigustus, et spetsiaalsetes tehastes jäätmeid nagunii põletatakse, ei ole asjakohane. Lõkkes on põlemine madala temperatuuri tõttu mittetäielik, mistõttu tekib sellest toksiliste ühendite segu. Põletustehases käib jäätmete põletamine stabiilselt väga kõrgel temperatuuril ning kontrollitud keskkonnas. Nii põlevad toksilised õhusaasteained ära või püütakse need filtritega kinni.