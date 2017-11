Vaadates tulevikku: religioon jääb segaseks, teadus kidakeelseks, ilukirjandus väheusutavaks

Globaalsoojenemine ja naftatipp on paar hirmusõna, mis peaksid kodanikke kutsuma üles kasinamale elule. Samal ajal huvitab meid siiski, mis juhtub, kui pillavalt jätkame või mida võiksime säästlikkusest võita.

Kristlikus mõtteruumis on edukalt püsinud Johannese Ilmutusraamatust pärit maailmalõpu idee. Ehkki see pühakiri paistab üpris psühhedeeliline, on selge, et ennustatakse suurt sõda ja surma, mille järel vagadele ja õigetele saabub tuhandeaastane rahuriik. Küllap on apokalüpsis üks lääne kultuuri dominante, mis on meid sajandeid maailmalõpuga hirmutanud. Jeesus tuleb tagasi, verre kastetud kuues!