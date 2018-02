Vabadus ja võim kohustavad

Ain Alvela: "Praegu rabeleb pealinna mainekujundustiim või nahast välja, kuidas abilinnapea Züleyxa Izmailovale mingeid selliseid avalikke asjatamisi leida, et tema ametissepanek ka rahvale vajalik tunduks. Abilinnapea võiks võtta kätte ja vähemalt püüdagi tõestada, et poliitiline rohelus ja tegus looduse kaitsmine võiksid ühe mütsi alla ära mahtuda. Praegu inimesed seda ei usu."

Aarne Ruben: "1988. aasta 24. veebruari sündmusi valmistas ette väike dissidentide rühm, kelle juhtlauseteks olid: “Eesti rahvas, kelle riik on võetud ja kelle maal peremehetsevad võõrad! Ärgake selleks üheksainsaks ööks, raputage oma ahelaid!” Ja nii juhtuski, et sel õhtul lõid kirikukellad vabaduse lööke. Ajaleht Edasi masstiražeeris ERSP algatusgrupi selge läkituse, mis muidu oleks ehk jõudnud vaid mõnesse postkasti. Pühapaigaks, mille juurde koos käidi, sai Tammsaare kuju."