VALIMISED | Helir-Valdor Seeder: Ainult lastega isamaa on igavene

Eesti rahvusriigina püsimise pandiks on eestlaste ja eesti keelt kõnelevate inimeste arvu suurenemine. Et meie peredes kasvaks rohkem lapsi, on vaja tagada perede suurem majanduslik kindlustunne ja luua paremad võimalused laste arenguks kuni täiskasvanuks saamiseni. See on meie olemasolu, vabaduse ja heaolu võtmeküsimus.