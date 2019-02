Sel sajandil on Harjumaa elanike arv koos Tallinnaga suurenenud 50 000 elaniku võrra, Eestist teistesse riikidesse lahkunuid on 70 000. Isegi kui suurlinnatulede kutse jätkub samas tempos, jääb ikkagi väljaspool Tallinna ka 20 aasta pärast elama vähemalt 800 000 inimest. Riik ei ole seega üksnes Tallinn ning meie ülesanne on mõelda, kuidas tagada oma elanikele ka mujal Eestis väärtuslik töö- ja elukeskkond.