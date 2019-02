Aastal 2040 on minul pensionini jäänud paar aastat. Selleks ajaks on pensioni- ja tööealiste inimeste suhtarv Eestis muutunud mitukümmend protsenti nukramaks. Minu sotsiaalmaks pensionisüsteemi käigushoidmiseks on siis 33% asemel hinnanguliselt 40% ja rohkem.