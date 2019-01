VASTULAUSE | Rahastamise ebavõrdsusest

Seetõttu pean eelmises Maalehes sõna võtnud Omanike Keskliidu juhatuse liikme süüdistusi, nagu ministeerium probleemiga ei tegeleks, ülekohtuseks.

Tõsiasi on, et Kredexi korterelamute rekonstrueerimise laenukäenduse maksimummäär 80% laenusummast on maksimaalne, mida Euroopa Komisjoni garantiide riigiabi teatis KredExil tagada lubab.

Kuid see pole ainus tööriist tõsise probleemi lahendamiseks.