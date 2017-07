Argo Ideon: "Teisipäeval tuli sõnum Ukrai­na idaosast, kus Moskva käpiknukk Aleksandr Zahhartšenko teatas uue riigi – Väike-Venemaa ehk Malorossija loomisest. Tegelikult poleks eriline üllatus, kui algatuse taga on kellegi liiga uljalt tarbitud alkohol, ja kaineks magades unustatakse uus riik sootuks."

Heiki Raudla: "

Niisiis istusid kaks mammikest puude vilus pargipingil ning vaatasid uusi klaasrõdude ja suurte akendega kortermaju Stroomi metsa mändide all. Järsku ütles üks teisele: “Vaata, milliseid elamispindu tänapäeval noortele eraldatakse.” See lause tegi mulle toona nalja, nüüd enam mitte. Ja elu ei lase seda unustada."

Mihkel Tammelaan: "Praegu oleks mu meelest õige aeg kutsuda pagulaste asemel oma esivanemate maale Eestisse hoopis Vene­maal elavad eestlased. Ei oska arvata, kui suur hulk paari­kümnest tuhandest sealsest eestlasest oleks valmis siia tulema, kuid pagulastega võrreldes oleks neist kindlasti rohkem abi – töökäsi on vaja nii maal kui linnas."