Vladimir Iljitš Lenin, revolutsioon ja situatsioonid

Kui Tallinnas Estonia teatri vastu Solarise keskus ehitati, lohutati neid, kes selle kohta “kolearhitektuur” ütlesid, väitega, et maja on ajutine, teenib oma ehitamise kulud tasa ja kasumit, siis lammutatakse ning ehitatakse midagi igavikulisemat. Usun, et Solarise koleilus aeg on juba ammu läbi. Ka kasum on teenitud.