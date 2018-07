101. sünnipäeva tähistav Hiiumaa vanim elanik: tahaks suvel kõhu ka ikka korra meres märjaks teha

Täna tähistab oma 101. sünnipäeva Hiiumaa vanim inimene Liidia Piilberg.



Proua Liidiat õnnitlemas käinud Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles, et oma reipuse poolest tuntud vanaproua käib endiselt jalgrattaga teises küla servas lavka peal ja võtab suurema osa kartulit ise üles.

“Kui küsisin, mis tal suvel plaanis, ütles Liidia, et “tahaks kõhu ka ikka korra meres märjaks teha”,” rääkis Aivar Viidik.

Maaleht käis krapsakal proual külas 2015. aastal jõulude paiku.

Siis oli Liidia parasjagu hulga ahjupuid lõhkunud ning imestas, mis toidujant see kõigis kanalites aina käib. Ütles, et on alati rasvast sinki ja soolast kala söönud ega saa kuidagi aru, et sellest midagi kahju oleks sündinud.

Soovime omalt poolt õnne ja aina head tervist ja et merevesi Hiiumaal nii soe oleks, et Liidia oma ujumistretid mõnuga tehtud saaks!