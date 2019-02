20-aastane Metsatöll lubab, et vikatit heinamaale maha veel ei viska

Hetk Metsatöllu kõige esimeselt kontserdilt Valgamaal Ala külas festivalil "Noor Rock '99". Puust mõõk oli tollal väga oluline aksessuaar. Foto: Metsatöllu arhiiv

Markus: "Factor (trummar Silver Rattasepp – M. P.) arvas, et äkki see tundub liiga blackmetal. Ma kunagi rahvusraamatukogus mingi õppetöö tegemise käigus olin silmanud sõna “metsatöll” kuskil raamatus. Kui ma selle bändinimeks välja käisin, siis paljud krimpsutasid nina, noh, mis paljud, Andrus (bassimees Andrus Tins – M. P.) ja Silver siis..."

Lauri: "Kõik bändimehed." (Naer.)

Markus: "Aga hiljem kuidagi läks see asi paremaks, jah."

(Vahemärkus: kui keegi tahab teada, kuidas kõlas Metsatöll aastal 1999, siis tasub Vikerraadio kodulehelt üles otsida 4. veebruari “Stuudios on Sten Teppan” teine saatetund. Metsatöll on saates alates kümnendast minutist ja neil oli kuraasi võtta sinna kaasa kassett sellesama kõige esimese kontserdi lindistusega. “See on kindlasti väga halb, mis tuleb,” hoiatas Markus. “Aga me ei pea palju kuulama seda. /.../ See on siis 22. mai 1999 Ala külas, seitse inimest oli saalis, ma arvan. /.../ Enda arust me oskasime juba piisavalt, aga noh...” Omavahel öeldes kõlasid nad nagu hundikutsikad, kes esimesi kordi ulgumist harjutavad ja hästi nagu veel ei julge seda täiel häälel teha, aga on täiesti äratuntavalt siiski Metsatöll. – M. P.)

Kiri, millega ennast festivalile "Noor Rock '99" esinema sebiti. Foto: Metsatöllu arhiiv

“Katk kutsariks”

Sitasti mängitud sita saundiga sitt agrometal

Lauri: "Mulle tutvustas Markust mu õde Sirli, kes lävis seal Pääsküla kandis igasuguste kollidega, ja kuna mina olin hulga vanem... Umbes kaks aastat vanem. Mina nende noorte nolkidega väga palju tegemist ei teinud ja ei teadnud, kes see Markus on. Aga õde ütles: "Nii, nüüd lähme Markuse poole. Markusel on trummid ja teeme bändi. Keegi mängida ei oska, aga lahe on."

Loe veel

Läksime Markuse juurde, seal oli trummikomplekt üleval ja seintel olid käsitsi joonistatud hevipildid. Mul oli sõbra käest saadud Venemaal või Lätis toodetud basskitarr, sellel olid veel peal sellised nagu lambilülitid, klõps-klõps. Markus tagus trumme, mu õde proovis seda bassi, et oo, äge, bändivärk. Mäletan Markust kui maailma kõige positiivsemat bändimeest, keda ma tollal üldse olin näinud.

Markus aastal 1988. Lõhkirebitud särgivarrukad ja kiri "Heavy Metal" rinnal räägivad ise enda eest. Foto: erakogu

Meist said head tuttavad, ning kui Markus ja Factor käisid minu juures tegemas oma lugusid, siis sõprus süvenes ja ühel päeval juhtuski see, et Erkal oli kõrvetatud CD käes, et see on nüüd Metsatöllu plaat. See juhtus kuidagi nii äkki... Kogu aeg olid nagu tavalised Pässa tüübid ja lihtsalt mängisime koos lugusid ja äkki oli bänd ja äkki kõik teadsid seda bändi. Küll mitte eriti heast küljest..." (Kõik naeravad.)

Seda ma mäletan hästi, kuidas teised metallistid rääkisid, et mängida nad ei oska, laulda ei oska, aga arvavad, et on ka mingi bänd. Toonases metallistide meililistis, kus kõik hirmsasti armastasid kontserte arvustada, ütles Sven Varkel (praegu Heraldi laulja ja ühtlasi mees, kes mõni aasta hiljem aitas tölludel lindistada plaati “Hiiekoda” – M. P.) pärast üht kontserti Metsatöllu kohta: "sitasti mängitud sita saundiga sitt agrometal". Aga sitt teatavasti on parim väetis...

Metsatöll aastal 2000 vabaõhumuuseumis. Vasakult: Lauri "Varulven" Õunapuu, Andrus Tins, Silver "Factor" Rattasepp ja Markus "Rabapagan" Teeäär. Foto: Metsatöllu arhiiv

Lauri: "Seda, jah, Lennart Merigi ütles, et olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis."

Plaadi tegemiseks tuli võtta õppelaen

Raivo: "Mul on ka vahva mälestus, kuidas ma esimest korda Metsatöllust kui sellisest teadlikuks sain. Me Markuse venna Renéga hängisime päris palju ringi tollal ja sattusime Saaremaale Õlletoobrile. Kakerdasime öösel ööbimiskohta, tee peale jäi kirik, kus olid tellingud püsti, kindlasti oli tarvis mööda tellinguid sinna kiriku torni otsa ronida, aga – näe, hing on sees siiani. Ja siis, enne magamaminekut, Renél oli Žiguli, ütles, et oh, kuule, mu vennal on bänd, mis ei olegi saamatu ponnistus, nagu tal need eelmised projektid kõik on olnud. (Kõik naeravad.) No vot, ja siis istusime seal autos ja kuulasime ja tuleb tunnistada, et natukene oli naljakas, aga see hetk on mulle meelde sööbinud."

Metsatöllu esimese plaadi "Terast mis hangund me hinge" esimene tiraaž kõrvetati ise CD-plaatidele ning ka ümbrised trükiti ise ja lõigati kääridega välja. Foto: Metsatöllu arhiiv

Lauri: "Kui esimene “Terast mis hangund me hinge” välja tuli, kuulasin seda kodus ja see ei tundunud üldse nii nagu kõik teised bändid. Ja põhiline oli, et lauldi eesti keeles." (Vaid loetud päevad pärast plaadi kuulamist sai Laurist endastki Metsatöllu täieõiguslik liige. – M. P.)