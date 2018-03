KGB jälitus­osakonna fotokogust pärineval kaadril on näha Tammsaare monumendi juurde kogunev rahvamass. Esiplaanil paistavad kuju ümbritsenud miilitsad. Eesti Vabariigi 70. aastapäeva meeleavaldus on alles algusjärgus, sest on veel valge.

Rahvusarhiiv