34 küsimust, millele vastates saad aru, kas oled linna- või maainimene

Kits. Foto: Anni Õnneleid

Paljud linnalapsed arvavad, et piim ja leib tulevad poest ega tee vahet kanal ja kukel. Rääkimata sellest, et nad teaksid, kes on kult ja kes orikas. Kas sina tead, mitu muna kana päevas muneb, millest tehakse mannat, miks lehmalautades treppe pole, miks rähnil puud toksides pea otsast ei põru ning kus elab vares talvel?