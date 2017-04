5 lihtsat nippi, kuidas metsas hakkama saada

Kuigi suurem osa Kaitse Kodu! ajakirja lugejatest saavad metsas hakkama keskmisest paremini, ei tee väike põhitõdede meeldetuletamine kunagi paha, sest juba vanarahvas ütles, et kordamine on tarkuse ema, kirjutas ajakirja veebruarinumbris Asso Puidet.

Nuga

Kui sul ei ole nuga, siis valmista see. Või varasta, vahet pole. Sulle on seda ellujäämiseks vaja, nii nagu hundile on vaja kihvu või lehmale magusid. Kui sul on nuga, siis on sul olemas peamine, mis aitab ellu jääda. Sa saad lõigata oksi varjualuse jaoks, valmistada söögiriistu, lõigata puukoort või juuri nööri punumiseks, mida omakorda võid kasutada kalastusvahendina, aga ka tule süütamiseks vajaliku vibu meisterdamiseks.

Kui sul pole nuga, oled sisuliselt võrdne loomaga, kes saab loota vaid sellele, mis talle looduse poolt antud. Ainult et sina pole metsloom, vaid metsa sattunud koduloom. Ning tema kaua vastu ei pea.

Nõges

Kõrve- või piimanõges, vahet pole. Peaasi, et sünnib süüa. Kui sul pole kõhus midagi peale eelmisel ööl söödud kolme õlis keedetud porgandiviilu, õpid hindama iga pisimatki suutäit, mis emakesel loodusel sulle pakkuda on.

Ega seda palju ole. Kuusevaik, pilliroo- ja hundinuiajuurikad, männi- ja kuusevõrsed. Seened on mõttetud, need täidavad vaid kõhtu, aga midagi kasulikku sulle ei anna. Peale täiskõhutunde, aga sama efekti saad, kui sööd ära oma jope.

Lõkketuli

Tuli on su parim sõber ja liitlane. Neil öödel, mil ärkad külmast lõdisedes kuuseokstest asemel. Neil hommikutel, mil "võllid" toovad sulle kilekotinutsakuga kohvipulbrit ja sa paned tulele kastruli aset täitva vana kiivri. Neil õhtutundidel, mil naelutad lõkke kõrvale lauajupi külge vinduma viis viidikat, vaadates samal ajal, kuidas sessamas, hommikul kohvipoti ülesannetes esinenud kiivris hakkab vaikselt mulisema lahja leem. Tuli on su tööriist, kui pead karastama teravaksihutud puuroika tippu või sepistama endale tööriista kusagilt kangutatud rauakolast.

Vesi

Inimene on enam-vähem nagu kurk, ta koosneb peaasjalikult veest. Ilma selleta me ei saa. Kolm päeva ilma veeta ja oled ellujääjana läbi kukkunud. Lõplikult. Tegelikult piisab juba kolmest tunnist, et pea hakkaks dehüdratsiooni tõttu valutama ning moraal langeks.

Õnneks on planeet Maa samuti enam-vähem nagu kurk. Või inimene. Vesi on siin levinuim aine. Kahjuks on suurem jagu sellest soolane ja seega joogiks kõlbmatu. Piisab aga mõne kraavi või isegi lombi leidmisest ja sa oled päästetud. Veel tuleb leida vaid moodus vee puhastamiseks. Kas lasta see läbi turbasamblast, söest ja plastikpudelist filtri või keeta. Viimast saab anuma puudusel teha ka maassekaevatud augus.

Varjualune

Alguses seda üldjuhul ei ole. Tuleb ehitada, siis on. Aga on kuidagi võõras ja ebamugav. Ei pea tuult ning laseb vett läbi. Küljealune on kõva ja torgib. Teisel ööl on see juba parem, sest sa oled seda igal võimalikul hetkel vastavalt eelmise öö kogemustele täiendanud. Nüüd on see juba palju parem. Kannatab magada küll. Umbes kolmandaks päevaks on see muutunud juba koduseks. Koduks. Ja kindluseks.