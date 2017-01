Eesti talve heitlikud olud võimaldavad päeval nautida kevadisi temperatuure ja vihmasadu, öised miinuskraadid muudavad aga teed ohtlikult libedaks. Hoolimata ilmataadi otsustest saab inimene ise turvalise teekonna nimel palju ära teha.

„Viimaste aastate märg talv on oluliselt vähendanud katustelt kukkunud lumehunnikute ja räästas varitsevate jääpurikate poolt tekitatud kahjujuhtumeid, kuid kodukindlustuse kahjukäsitlejad seisavad aina rohkem silmitsi läbi katuse ja seinte imbunud sulamisvee põhjustatud kahjudega,“ rääkis Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden talvistest kahjujuhtumitest.

Lisaks on igal talvel mitmeid juhtumeid jalakäijatega, kes libedal teel kõndides libastuvad ja seejärel põrutuse või luumurruga haiglasse satuvad ning hullemal juhul pikemaks ajaks haigevoodisse jääma peavad. Gilden jagab kasulikke nippe, kuidas talvel libedatel tänavatel ellu jääda.

Varu aega

Kindlasti ei tohiks talvisel ajal kodust lahkumist viimasele minutile jätta. Seesami esindaja soovitab varuda poole rohkem aega ning liikuda väikeste sammudega ja kiirustamata. Samuti tuleks vältida äkilisi liigutusi ja näiteks viimasel hetkel ülekäigurajale tormamist.

Õiged jalanõud

Talvel peaks valima mugavuse ja turvalisuse ning ilusad, ent libedad jalanõud jätma kappi õiget ilma ootama. Eriti hästi sobivad libedatel teedel püsti jäämiseks libisemisvastase tallaga jalanõud ning vajadusel võiks kaaluda jalatsitele libisemistõkete panemist. „Kõik, kes armastavad talvel õues trenni teha, ei tohiks selleks suviseid jalanõusid kasutada. Jooksmiseks on olemas spetsiaalsed naelte või suurema mustriga jalanõud, mis takistavad mudasel, märjal ja libedal pinnal kukkumist,“ soovitas Gilden.

Kõnni sõbraga

Talv ja libedad tänavad ei tähenda kohe kindlasti kodus istumist. Kõndimine on tervislik! Võta sõber kaasa, hoidke käe alt kinni ja nautige talveilma. Rahulikult kõndides ei ole ohtu kukkuda ja kui üks peakski komistama, siis sõbra haare ei luba kõige hullemal juhtuda.

Vali kõndimiseks õige koht

Tänaval liigeldes on oluline veenduda enda ohutuses ja võimalusel valida kõndimiseks see pool teest, kus ei kimbuta libedus ega jääpurikad. Autojuhtidel tuleks vältida auto parkimist ohuallika vahetusse lähedusse.

Kõndida tuleks seal, kus ka teised kõnnivad. Eriti, kui oled oma kodust kaugel ega tea, kus libedus rünnata võib.

Kasulik on kõndida teel, kus libedusetõrje tehtud. Kindlasti peab vältima läikivaid ning tumedaid alasid, samuti kanalisatsiooniluuke ja teisi metallist pindasid, mis on kõige libedamad ja ühtlasi ohtlikumad kohad kukkumiseks.

Väldi ka värvitud pindasid nagu ülekäiguraja valged triibud, mis vee külmudes ja varahommikutel muutuvad eriti libedaks.

Väldi sulanud lumehunnikuid!

Suure lumesajuga lükatakse kõnniteid puhtaks ning teede äärde tekivad kogukad lumehunnikud. Isegi, kui kõnnitee on puhtaks sulanud, siis need kohad, kuhu lumi hunnikutesse lükati, sulavad palju aeglasemalt. Öösel külmub vesi ohtlikuks jääväljaks, mis päeval kattub veega. Selle vesise lombi all varitsev jää on eriti ohtlik!

Majaomanikel olgu libedusetõrje käepärast

Majaomanikele ja –haldajatele tuletatakse pidevalt meelde majaesise jääst puhastamise kohustust, sest kui jalakäijaga juhtub õnnetus, siis on just majaomanik see, kellelt hüvitist nõudma hakatakse. „Majaomanikel tuleb anda endast kõik, et kõnnitee ei oleks libe. Libedusetõrjeks peaks välisukse kõrvale varuma liiva või graniitkillustikku täis ämbri ning vajadusel ka jäälõhkuja,“ soovitas Gilden.