Aasta maaraamatukoguhoidjaks valiti Are raamatukogu rõõmsameelne juhataja Malle Pajo

28. veebruaril tunnustas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing möödunud aastal enim silma paistnud raamatukogusid ja raamatukoguhoidjaid. Aasta maaraamatukoguhoidjaks kuulutati Are raamatukogu juhataja Malle Pajo.

“Malle on niivõrd tore ja rõõmus inimene, kes lööb igas tegemises kaasa. Ta on igakülgselt seda auhinda väärt,” räägib Malle kandidatuuri esitanud Pärnumaa maaraamatukogude peaspetsialist Lenna Eliste. “Me ei jõua ära imestada, kuidas ta kaheksa tunniga kõik ära suudab teha, kust tulevad tema head mõtted ning mitte ainult mõtted — kuidas ta need mõtted ka ellu viib.”

Kultuuriminister Indrek Saar tänab raamatukoguhoidjat kohalikku ajalugu tutvustava, kogukonda kaasava ja põlvkondi ühendava topoteegi loomise eest, mis teeb veebis kättesaadavaks erakätes asuvad digiteeritud Are ajaloolised dokumendid, filmid ja fotod.

Are raamatukogu ainsa töötajana on Mallel staaži alates 1994. aastast. Hommikul töötab Malle kooli raamatukogus ning pärastlõunal sellest kilomeetri kaugusel asuvas põhiraamatukogusse.

“See on maailma parim töö. Väga loominguline ja väga mitmekesine ning mul on vabad käed paljusid asju teha,” ütleb Malle. “Kui tiitlist kuulsin, olin vägagi üllatunud.”

Kohalik pilvemuuseum

Ühtlasi tähistati 2017. aastal Are raamatukogu sajandat juubelit. Aasta tähtsündmuseks sai Pärnumaa esimese ja vabariigi kolmanda, Are topoteegi avamine.

Juhuslikult kuuldud võimalusest topoteeki arendada haaras Malle kohe kinni. Topoteeki kogutakse põhiliselt erakätes asuvaid ajaloolisi dokumente, filme ja fotosid Are vallast, avaldatakse need veebis ning tutvustatakse seeläbi kohalikku ajalugu kõigile. Kohalik kogukond võtab aktiivselt topoteegi täiendamisest osa.

“Kui meil oli avamine, siis oli tore vaadata, kuidas eakad piltide vaatamisele kaasa elasid. Nii sai palju informatsiooni juurde, et kes on pildi peal ja kus on pilt tehtud,” räägib Malle, kes nõnda koduloo noorematelegi lähemale on toonud. Ise kutsub ta topoteeki pilvemuuseumiks.

Topoteegi koostamise soovitab ta teistelgi maaraamatukoguhoidjatel ette võtta. Tänaseks on Are topoteegis 838 sissekannet, neist 751 pilti. Pilvemuuseumi saab külastada aadressil are.topoteek.net.

Sugupuud ja lugemisjänesed

Malle on ühtlasi Are valla mälumängude korraldaja, küsimuste koostaja ja läbiviija. Korraldatud on keeleõpperinge, õpetatud arvutit kasutama ning koostatud sugupuid. Eakad saavad raamatukogus õpetusi Facebookis ja teistes suhtlusportaalides toimetamiseks, e-posti aadressi tegemiseks või ID-kaardi sertifikaatide uuendamiseks.

Malle väärtustab väga raamatutega seotud sündmusi ja võtab osa Põhjamaade raamatunädalast, ettelugemistest ja kirjanike tähtpäevadest. Parim laste- ja noortekirjandus jõuab lasteni läbimõeldud ja põnevate tegemiste kaudu. Koostöös kooliga koguti kaante vahele laste kirjutatud vaimukad jutud ning pildid tulevikunägemusest, milline võiks Are raamatukogu 50 aasta

pärast välja näha.

Raamatukoguhoidja eestvedamisel osalevad õpilased edukalt maakondlikel ning vabariiklikel kirjandusüritustel. Kui ettevõtmiste sari Laste Vabariik Aresse jõudis, ootas raamatukogu töötoas lapsi lugemisjänes Lontkõrv, kes laste lugusid kuulas. Ettelugejatele, keda oli päris palju, kinkis jänku Lontkõrva külmkapimagneti. Raamatukogu töötoas said soovijad meisterdada ka näpujänkut, joonistada ja lahendada ristsõna.

Are raamatukogu tegevus on nähtav sotsiaalmeedias ja ajaveebis.

Alates 2011. aastast, mil Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing vabariigi parimat maaraamatukoguhoidjat valib, tuleb aunimetus Pärnumaale juba teist korda. 2011. aastal pälvis tiitli Sauga raamatukogu juhataja Piia Salundi.