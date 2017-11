AINULT MAALEHES: Kuidas Rüütel sattus Volgaga raskesse avariisse

"Volga tugeva konksuga käsipidur purunes ja selle neljakandiline metallist ots tungis kahe luu vahele põlve.”

Šokk oli ilmselt nii tugev, et Rüütel ei tundnud isegi valu. Kõigepealt tõmbas ta põlve raud­orgi otsast ära, siis hakkas ust lõhkuma. Uksest välja saanud, sattus ta otse lumehange.

“Ilm oli külm, läksin veoautosse sooja. Selle mootor töötas. Juht paistis olevat šokiseisundis.

Möödasõitjad kutsusid kiirabi.”

Tallinnast sündmuskohale kihutanud ministrite nõukogu autobaasi hommikune valvejuht Jaan Toots räägib: “Teatati, et Tartu maanteel on juhtunud õnnetus ja lubati vilkuritega sõita. Tol ajal oli väga tõsine asi põrgata kokku autoga, millel ЭСТ-number. Mul on meeles, et Rüütli auto number oli 01-10 ЭСТ. Kõigil olid mustad autod, temal oli valge. Keegi ei teadnud veel, kas Rüütlil on midagi viga. Kohapeal oli veoauto juht šokis. Ta ei saanud aru, kes oli sõiduautos.”

Vigastatud Arnold Rüütel viidi esialgu Põltsamaa haiglasse.