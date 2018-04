“Ajujaht” kogub tuure – võistlus käib 75 000 euro nimel

“Ajujaht” on ETV eetris juba 11. hooaega. Saadet juhib Kristo Elias. ERR

Mul on tunne, et tänavused osa­lejad on veel tõsisemad tegijad kui eelmistel aastatel, on “Ajujahi” saatejuht Kristo Elias saatesarja 11. hooaja kohta öelnud.