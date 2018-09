Algavad sanditamiskombestiku koolitused üleriigilise mardisandijooksmise ettevalmistuseks

Täna toimub koolitus "Järvamaa mardi- ja kadrikombed“ A.H. Tammsaare muuseumis Vargamäel. Käesoleval nädala neljapäeval saab sanditamiskombestikku õppida Viljandis. Järgmisel nädalal toimuvad sanditamiskombestiku koolitused Tartus ja Haapsalus. Oktoobris toimuvad sanditamiskombestiku koolitused Rakveres, Pärnus, Valgas, Põlvas, Jõgevamaal Sadalas ja mujalgi.

Mardikombestiku koolitusi viivad läbi kogenud praktikud ja pärimuskultuuri õpetajad. Terje Puistaja, kes veab eest Eesti Rahvapärimuse Kooli, on rahvakalendri kombestikku ja pärimusõpet korraldanud nii lasteaialastele kui ka täiskasvanutele, nii eestlastele kui ka võõramaalastele. Terje Puistaja on rahvaluule magister, lektor, rahvapärimuse koguja ning Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri stipendiumi laureaat.

Pärimuskultuuri õpetaja Ene Lukka on võtnud samuti oma südameasjaks rahvakommete ja pärimuse tutvustamise ning aitab leida inimestel isiklikku seost pärimusega ja sellest vaimustuda.

Lisaks nendele viivad koolitusi läbi ka tuntud pärimusmuusik Kairi Leivo, Eesti Vabaõhumuuseumi Paljurahvuselise Eesti Keskuse juht Einike Sooväli ning kohalikud eksperdid ja etnoloogid maakondades.

9. novembril toimuvat üle-eestilist mardisandijooksmist „Hakkame santima“ veab eest Eesti Folkloorinõukogu koos Rahvakultuuri Keskusega ning see on osa Euroopa kultuuripärandiaasta sündmustest ning ellu kutsutud selleks, et säiliksid meie enda mitmekesised sanditamistraditsioonid perede, noorte ja teiste inimeste elavas kasutuses.

Lisaks mardisandi jooksmisele toimub „Hakkame santima“ raames veel hulgaliselt põnevaid koolitusi, rahvusvaheline sanditamiskombestiku konverents, saab näha põnevaid, oma maa sanditamiskombestikku tutvustavaid väliskollektiive ja palju muud.