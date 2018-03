Alt vedades välja ei vea!

Nõnda on Kanaküla haridustemplis juba ammu loobutud õpetajatele palga maksmisest, sest kui õpilased on sedavõrd rumalad nagu Kanakülas, pole mõtet nende õpetamise peale maksumaksja raha raisata. Sellega on Kanaküla kool esimene kool Euroopas, kus palgalõhet ei ole ega tule.