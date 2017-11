Ameerikas elav venelane teab, mis päästaks Narva

Kui Juri Urnovit sel suvel esimest korda kohtasin, käisime koos teatris ja isegi põhjaranniku külmas meres ujumas, aga ma ei teadnud siis veel, et ta on mees, keda teatriilma suurkuju Philip Arnoult nimetab oma vene kasupojaks. Nüüd tean, et Juri Urnovit ja Philip Arnoult’d ühendab pikk koostöö.

Tallinna Vaba Lava koridoris pakub Juri Urnov, et võib-olla tõlgiks, kui soovin teatrisaadikuga intervjuud teha. Ma ei soovi. Lasen suure teatrimehe pilgul ennast paitada ja räägin hoopis Juriga.