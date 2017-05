ANNA TEADA: Milline elulooraamat sind kõige enam mõjutanud on?

Eestlased on raamaturahvas. Lisaks ilukirjandusele paeluvad meid ka elulooraamatud, mida vahepeal kirjutati ja kirjastati Eestis päris hoogsalt.

Kirjandusteadlane Janika Kronberg on öelnud, et elulooraamatute näol on tegu siiski kirjandusega. “Meie keskel elavate inimeste elulooraamatute väärtus aja jooksul tõuseb. Aastakümnete pärast loetakse neid teise pilguga,” selgitas ta, et sellistest teostest moodustub huvitav kultuurikiht.

Juba nõukogude korra ajal loeti huviga tõlgitud raamatuid kunstnike eludest: ühesugune defitsiit olid nii William Somerset Maughami kirjutatud "Kuu ja kuuepenniline" Prantsuse maalikunstniku Paul Gauguini elust, David Weissi "Alasti tulin ma. Romaan Auguste Rodinist", Irving Stonei "Elujanu. Jutustus Vincent van Goghist", Rolf Stenerseni "Edvard Munch. Lähivaateid suurvaimust" ja paljud teised.

Samamoodi kadusid poelettidelt näitlejate elulood, olgu siis Eesti või Nõukogude Liidu lavatähed.

21. sajandi algupoolel oli ka Eestis suur elulooraamatute kirjastamise tõusuperiood, neid kirjutati nii elavatest kui surnud kuulsustest. Arvatavalt sai buumi üheks tõukeks Mihkel Raua kirjutatud "Musta pori näkku" ning siis tuli elulugusid juba sama kiirelt kui Vändrast saelaudu. Lugejate huvi elulugude vastu pole kahanenud, seda on näha nii Vahur Kersna, Stig Rästa, Hannes Võrno jt raamatute lugejamenust.

Lisaks on veel raamatud, mida ei saa pelgalt elulooraamatuteks pidada, sest ühe inimese elu kõrval pakuvad need ka pilti omaaegsetest oludest. Viimaste seas tuleks nimetada kindlasti Valentine Nõlvaku "Ellujääjat", Erika Auliku "Viru tänav ja teised", Elo Tuglase "Tartu päevikut" ja Mari Tarandi Juhan Viidingust rääkiv "Ajapildi sees".

Sel neljapäeval jõuab koos lehega poodidesse Maalehe 30. sünnipäeva puhul ilmuva raamatusarja “Eestile elatud elud” avateos suurest riigimehest Lennart Merist. Sari “Eestile elatud elud” koondab läbi elulooraamatute, päevikute, kirjavahetuste ning mälestuste endasse 30 teost eestlastest, kes on teinud meie maa ja rahva suureks.

Mis teeb teie arvates ühest elulooraamatust nauditava raamatu ning milline on teie lemmikraamat selles žanris? Millised Eesti inimestest ilmunud elulooraamatud on teie lemmikud? Millised raamatud on huvitavamad, kas need, mis on kellegi teise poolt kirjutatud või inimese enda kirjutatud autobiograafia?

Anna meile teada kommentaariumis või saada e-kiri aadressil veeb@maaleht.ee. Vastanute vahel loosime välja ka kolm Maalehe riidest poekotti, millega on hea raamatuid tassida.