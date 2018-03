Ärge siis naistepäeva unustage!

Nõukogude ajal oli naistepäev ideoloogilise varjundiga tähtpäev, millele kanti üle ka üle XX sajandi alguses tähistatud emadepäev.

Lapsed valmistasid emadele ja vanaemadele naistepäevaks kingitusi ning sel puhul saadeti ka massiliselt õnnitluskaarte.

Kui 1990. aastatel suhtuti naistepäeva pilaga, siis juba kümnendi lõpul suhtumine muutus – taas on tavaks viia sõpradele ja töökaaslastele lilli või tähistatakse seda päeva pidulikumalt. Nüüd on see aga juba vabatahtlik ja lihtsalt tore põhjus meeldivatele kaaslastele tähelepanu kinkida.