ARMAS VIDEO | Jääkaru Nora tutvub oma uue kodu õuega

Detsembri algul kolis jääkaru Nora Tallinna loomaaiast Viini Schönbrunni loomaaeda. Möödunud nädalatel on ta tubaste oludega ja uute hooldajatega ära harjunud. Eile käis karu esimest korda väljas.

"Nora uuris õueala uudishimulikult, ent rahulikult. Ta on ringi käinud, kõike nuusutanud ja kooremultši nautinud," ütles zooloog Eveline Dungl.

Nii suurt basseini jääkarul Tallinnas kasutada ei olnud. "Algul oli ta skeptiline ja pladistas madalas vees, aga mõne aja pärast tegi juba esimese ujumisringi."

Loomaaia teised jääkarud Lynn ja Ranzo on märganud, et neile on seltsi tulnud, kuid loomade esimese kohtumiseni läheb veel aega.

Kui Nora oli oma esimese õueskäigu lõpetanud, lubati teised jääkarud ala üle nuusutama. Õueaedikus käivad nad esialgu eraldi. Järgmise sammuna lastakse loomadel üksteisega silmside luua.