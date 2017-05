Armastus eesti rahvapärimuses 13.

Ta taht menna oma pruudi juure, aga külapoisid kippund ka ta pruudi juure. Ta visand riided ära, aluspesu väel läind, vahtind altkäe poiste puole: “Migäs kuradi vägi sie siel on? Ma tahun teile näütä!” Ottand puu käde ja pand juostes poiste puole.

Poisid panned juoksu. Tema üteld: “Tie nüüd ruttu uks lahti,” saand aita pruudi juure. Vanamehe muodi rääkis ka läbi nina, poisid arvasid, et ongi peremies.

Oli kuri taluperemees, kes ei last poissa tüdrukute juures käia ja alati ässitas koerad nende kallale. Poisid tahtsid vanamehele kätte tasuda ja raiusid ta omast aiast tikerberipõõsad maha ja panid need ukse alla. Ukse peale katuse servale seadsid veeämbri. Kui siis vanamees uksest välja tuli, sai pangetäie külma vett kaela ja kukkus kõhuli tikerberiokaste peale. Siis pole enam ehalisi segand.