Bensiinijaamades lõpetatakse bensiini müümine

“Viimasel ajal toimunud liiklusõnnetused,” lausus taristuminister Valdur Rindkere, “on märk sellest, et bensiinijaamadest võib vabalt osta kaupu, mille ostjad satuvad varsti pärast ostu sooritamist liiklusõnnetusse.”

Taristuministri sõnul on kõige ohtlikum bensiinijaamas müüdav kaup bensiin.

“Ma toon teile lihtsa näite,” jätkas minister. “Möödunud reedel toimus Tallinna–Tartu maantee 167. kilomeetril liiklusõnnetus. Sõiduauto Mazda, mida juhtis juhtimisõigusega ning kaine Leo (43), sõitis kurvis teelt välja ning rullus üle katuse. Õnneks pääses juht kerge ehmatusega, kuid auto läheb mahakandmisele.”

Uurime ministrilt, mis siis oli selle õnnetuse põhjuseks.

“Uurimine näitas, et õnnetuse esimene ja ainuke põhjus oli sõiduauto kütusepaagis olnud bensiin. Kriminalistid selgitasid välja, et kell 17.40 (kohaliku aja järgi) sõitis seesama sõiduauto Tartu Lõunakeskuse lähistel asuvasse Statoili tanklasse.

Juht, kelleks oli hiljem õnnetusse sattunud kaine ning juhtimisõigusega Leo, ei suutnud tanklas kiusatusele vastu panna ning tankis sõiduauto Mazda kütusepaagi servani täis. Seejärel maksis ta bensiini eest tankla teenindajale. Teenindajal ei tekkinud kahjuks isegi küsimust, kas kainele ning juhtimisõigust omavale Leole bensiini müümine on põhjendatud.

Hilisemal ülekuulamisel kinnitas tankla teenindaja Liina (27), et ta oli bensiini müümise hetkel teadlik sellest, et tegu on kergestisüttiva ning plahvatusohtliku vedelikuga, mis sõiduauto Mazda süütesüsteemiga kokku puutudes plahvatab. Leo olevat talle otsesõnu öelnud, et tanklasse sõites oli tal paak tühi, kuid teenindaja jättis selle “pisiasja” tähelepanuta. Samuti kinnitas tanklatöötaja, et ta on seda ülimalt ohtlikku vedelikku ka varem müünud. Nii ostis samal päeval kell 17.20 temalt bensiini Anatoli, kes juhtis sõiduautot Audi.”

Ministri sõnul tuleb tanklates bensiini müümine viivitamatult lõpetada. Politsei on asunud taga otsima Anatolit, kes lahkus bensiinijaamast 50 liitri bensiiniga.