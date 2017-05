Eduka lapse ema Gerli Padar: kogu meie peret meelitati Briti talendisaatesse

Lauljana tuntud Gerli Padar on emana tantsulainel, tema vanem tütar võidab kuulsust Euroopa võistlustantsuvõistlustel ja nooremalgi on tantsupartner juba välja vaadatud.

Gerli tütar Amanda Rebecca on hooga sisenenud võistlustantsu maailma ning teda toetab kogu pere.

Gerli sõnul on koos käidud võistlustel Itaalias, Venemaal, Saksamaal, kõigis Põhjamaades ja Inglismaal.

"Inglismaal, kui seal eelmisel aastal käisime, oli üle 3000 tantsija. Meie laste juurde tuli kohalik “talendiotsija” ja pakkus osalemist nende saates “Britain’s Got Talent”. Kogu perega," räägib Gerli.

Alguses oli pere sellest väga vaimustuses.

"Pikkade arutelude järel selgus kahjuks, et ajaliselt see meile kohe kuidagi ei sobi. Just siis valmistusime Eesti meistrivõistlusteks ja pääs MMile oli tol hetkel prioriteet. Tuligi valida, kas olla ühe korra väga kuulsas ja väga vaadatavas saates või saada Eesti meistriks ja minna MMile. Valik langes võistluste kasuks."