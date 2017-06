Eesti esimene tööstusnäitus: automobiilist ja rehepeksumasinast lõhnaõlideni

Üheksakümmend viis aastat tagasi avatud Eesti esimene tööstusnäitus püüdis anda uue hingamise sõjas ja revolutsioonis laastatud majandusharule.

Eesti esimene “tööstus-kaubandusline näitus” avati 1922. aasta 10. juunil Tallinnas toonasel Näituse platsil (Tornide väljakul). Näituseala hõlmas ka Rannavärava mäge, kust lisaks eksponaatidele avanes kaunis vaade merele ja sadamale.

Varasematel aastatel olid töösturid oma kaupu demonstreerinud Tallinna põllumeeste seltsi organiseeritud põllumajandusnäituse raames, kuid nüüd tehti töösturite liidu algatusel omaette üritus, tänapäeva mõistes mess.

“Võrdlemisi lühikesel ajal salgamata edenemise teele asunud tööstus on meie põllumajanduslises riigis järjest suuremaks majandusliseks teguriks kujunemas, teguriks, millest väga tähtsal määral oleneb meie väliskaubanduse bilans, mis omakorda on maa jõukuse mõõdupuuks,” tervitas näituse algust Päevaleht. “Esimest korda näeme meie, et käesoleva aasta esimese veerandi kaubabilans juba aktiivne on, et kaupade väljavedu juba tuntavalt sisseveost suurem. Kui see tervelt kiirelt kasvava tööstuse arvesse ei tule panna, siis suurelt osalt ometi.”