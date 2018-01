Eesti kunstnik arendab Vietnamis oma kaubamärki

“Olen proovinud eri tehnikaid õlimaalist kuni kas või sepatöö või nahkehistööni, aga tõesti, siidimaal on lemmik, sest mulle meeldivad värvid, mis segunevad veega,” rääkis Liisimari Randjärv. “Mulle meeldib see, kuidas värv voolab siidi peal, kuidas sool jätab oma lahedaid mustreid siidi sisse. Just siid on mu meelest nii paeluv materjal selle tehnika jaoks.”

Randjärv ei tegele kunstiga Eestis. Juba üle aasta on ta elanud Vietnami suurimas linnas Saigonis. Ta on loonud oma kaubamärgi Liisi Silk ehk eesti keeles Liisi Siid, teeb kohalikele ja välismaistele kunstihuvilistele töötube ning müüb oma toodangut.

“Õpetan ikkagi inglise keeles. Mul on ühed õpilased Vietnami lapsed, teised rahvusvaheliste koolide õpilased, kes on kõikjalt Aasiast. Omavahel suhtlevad nad ka inglise keeles,” selgitas ta.