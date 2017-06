EESTI LAPS 2017: sööb putru ja kuulab Taukarit

Eesti Lastekirjanduse Keskuse arendusjuht Anneli Kengsepp ja prog­rammijuht Katrin Tõnisson on rahul, et laste lemmik­raamatute loetelu on rõõmustavalt mitmekesine.

Laste ja noorte kultuuri­aasta puhul kõlavad ERRi eetris meeleolukad raadioreklaamid, kus lapsed räägivad Eestist ja eestlastest.

Küsitlus “Mina ka!” kestis 25. jaanuarist 20. veebruarini ja vastata said nii Eestis kui ka välismaal elavad 7–12aastased Eesti lapsed. Vastuseid laekus 4400, neist 340 välismaalt.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse arendusjuht Anneli Kengsepp, kuidas sündis küsitlus “Mina ka!” ja mida laste vastustest võib välja lugeda?

"Aasta alguses pöördus meie poole Eesti Instituut, et teema-aastat silmas pidades koos mõtiskleda lasteraamatu üle, mis peaks valmima saabuval sügisel ja mis tutvustaks meie külalistele Eesti laste igapäeva. Ühisest mõtete jagamisest sündis plaan, et mis me ikka ise oletame, küsime otse lastelt, mis on neile Eestis tähtis ja millega nad tegelevad. Kutsub ju ka aasta tunnuslause üles laste arvamusega arvestama ning neid igati kaasama."