Eesti Laulu poolfinalist Kadiah: nooremana ei olnud ma nii memmekas

"Nooremana ei olnud ma nii memmekas, aga nüüd mõtlen küll, et perega koos oldud aeg, ka oma vanavanemate külastamine, on kõige tähtsam. Kardan nii väga, et kunagi kahetsen kogu oma aja pühendamist tööle ja koolile. Praegu tunnen siiski, et mul on võimalus seda stsenaariumi veel muuta."