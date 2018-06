Eesti tunne Doris Kareva valiva pilgu kaudu

Valikuid teha on alati raske, eriti sel puhul, kui miski valituks jääbki, näiteks trükisõnas. Valija on justkui otsustaja, vaat et kohtunikki.

Doris Kareva, kui palju aega võttis “Eesti tunde” kokkupanemine?

Jah, igal juhul tuli läbi lugeda, täpsemini üle lugeda kogu eesti kirjandus, aga ma loen õnneks kiiresti, pealegi olid mul mitmed luuletused ka meeles, nii et tühja koha pealt ma peale ei hakanud.

Kust raamatu koostamise idee?

Ettepaneku tegi Rahva Raamat, Rain Siimeri isikus. Esiotsa ma kõhklesin, kuna selliseid antoloogiaid on viimastel aastatel ilmunud õige mitu, kõik väga sisukad ja omanäolised. Ma ei olnud kindel, kas on mõtet teha veel üks samasugune. Siis leidsin, et koostan pisut teistsuguse. Rääkisin kirjastusele oma mõttest ja see paistis neile meeldivat.

Kas võtsite ka autoritega (kellega muidugi võimalik oli) ühendust?

Sellega tegeles kirjastus. Mõnelt üksikult küll küsisin abi, kui raamatukogudest ei olnud võimalik tema raamatuid leida.

Kaante vahele on jäänud ka mõned vähetuntud, hea küll, harvaesinevad loojanimed.

Jah, see raamat ei ole ühelgi juhul esindusalbum, peaks pigem olema mõeldud väga laialdasele lugejale. Seal on harrastusluuletajaid, kes on elu jooksul suhteliselt vähe tekste kirjutanud, seal on laulusõnu ja muidugi klassikat.

Kuni Eesti hümnini välja… Kas jõudsid teieni ka mingid arglikud solvunud noodid neilt, kelle tundeluule kogumikku ei mahtunud?

Minuni need ei jõudnud, aga kindlasti on neid, kelle puhul mul endal väga kahju on, et nad välja jäid. Küll on aga tulnud liigutavaid ja üllatunud tänusõnu. Raamatust jäigi välja umbes poolsada luuletust, aga kui see teistele silma ei torka, siis las ta olla…

Millega ise praegu tegelete?

Kavandan küll mõttes järgmisi töid, aga hetkel natuke puhkan.

Olen oma ülevaates kõige viimasena sisse toonud imelühikesed luuleread, mis kuuluvad teile endale ja mis mulle meelde tulid ühel tuulisel päeval Vabaduse platsil omaalgatuslikku tantsupidu jälgides. Kindlasti oskate arvata, millist luuletust ma tegelikult silmas pean.

Jah, see pärineb mu luulekogust “Perekonnaalbum”, mis sisaldab neljakümmet värssi. Kõik kirjutatud enam-vähem ühes vormis, kus tegutsevad mõisted või omadused.

Just see mul seda “tantsupidu” vaadates peas vasardaski.

Ei ole selle peale mõelnud, aga mäletan hästi, kui rõõmustav oli endalgi seda kogeda, et vaatamata paduvihmale läksid noored inimesed ja tantsisid.

On teil veel lisada midagi “Eesti tundele”?

Juhin ehk tähelepanu, et mõnes mõttes moodustab raamat “Eesti tunne”ühe terviku pisut varem ilmunud koguga “Unes nägin ma Eestimaad”, mis koosneb ligi kahest tuhandest kohanimest … ja mitte ühtegi muud sõna.

Kokku peaks minu meelest saama nagu kaks pilku Eestimaale, teiste inimeste sõnade läbi või olemasolevate nimede kaudu.

Sellele vaatamata mõjub kogumik “Eesti tunne” ka eraldiloetuna täiesti loomingulise elamusena.

Mul on sellest hea meel.