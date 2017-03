Eesti ühe salapäraseima tänavakunstniku Edward von Lõnguse teost saab näha Kumus

Tänavu veebruarist alates võib Eesti Kunstimuuseumi püsinäituse seinal märgata Eesti ühe salapärasema tänavakunstniku Edward von Lõnguse teost “Mälupilt”.

Mälupilt“ ilmestab näitusel asuvat nõukogude ja saksa okupatsioonide aegsete mälestuste videoinstallatsiooni.

Eesti elulugude kogumisprojekti Kogu Me Lugu videoinstallatsioon avati Kumus 2016. aasta veebruaris ning see on osa püsinäitusest “Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940-1991)”.

31. märtsil algusega kell 16.00 toimub Kumu IV korrusel asuva püsinäituse saalis Kogu Me Lugu projekti esitlus ja avalik vestlusring teemal „Meenutusi nõukogude ajast läbi kunsti ja isiklike lugude“. Vestlusringis osalevad ajaloolased David Vseviov ja Linda Kaljundi.

Kogu Me Lugu (kogumelugu.ee) on Sihtasutuse Unitas 2013. aastal algatatud elulugude kogumise projekt, mille raames kogutakse Nõukogude ja Saksa okupatsiooni ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tulemusena Eestisse sattunud inimeste mälestusi. Mälestused talletatakse videotena, mida kasutatakse hariduslikel eesmärkidel.