Eestisse tuleb esinema Ülemaailmse Rahu Laulu auhinnavõitja Tina Malia

Multiandekas Tina Malia kirjutab laule, laulab neid ja produtseerib ning mängib ka pille. Tema häält on võrreldud nii ingli ohkega kui ka ookeanimühaga.

2016 aastal võitis Tina Malia Ülemaailmse Rahu Laulu auhinna neljas kategoorias.

Tema ema, tuntud pianist ja ooperilaulja Lõuna-Koreast, oli Tina liikumapanev jõud klassikalises muusikalises hariduses ning tema isa oli see, kes ostis talle kitarri 15 aastaseks saamise puhul ja julgustas teda järgima enda muusikalist uudishimu.

Tina võitis tunnustust juba pärast oma esimese plaadi esitlust (Shores of Avalon) ningasus seejärel koos loitsija Jai Uttaliga mantraid laulma.

“Muusikal on võime vabastada süda, ülendada hinge ja ühendada kogukonnad üle kogu maailma. Kui me koguneme, et koos laulda, tantsida, palvetada ning mäletada meie ühtekuuluvust elu ja üksteise vahel, oleme võlutud armastusest, mis liigub läbi heli. Ma ei tea paremat ajaveetmisviisi kui selle rõõmu jagamine," sõnab Malia.

Tina Malia on teinud koostööd mitmete artistidega nagu poplaulja India.Arie, loitsijate Deva Premal & Miten, maailmamuusikute Omar Faruk Tekbilek ja Idan Raicheliga ning laulukirjutaja Kenny Logginsiga. Eelmisel aastal Korful esines ta koos Estas Tonnega, kes obn Eestiski mitmeid kordi esinenud.