Eestlane olla on uhkem kui hea!

Valimisteni on veel mitu kuud, kuid juba praegu on õhk põnevatest poliitsündmustest tiine. Tallinnas on mitmeid nädalaid kirgi kütnud arutelud selle üle, kas legendaarne veteranpoliitik Valdur Rindkere (OMG, WTF, EKG, PMS) kandideerib vasakliberaalse paremkonservatiivse erakonna ridades või otsustab minna valimistele oma nimekirjaga. Samuti on kaalumisel olnud nn kolme venna valimisliit, kus Valduri kõrval osaleksid ka tema vennad Taavi ja Mihhail (nimed muudetud). Kolme õe nimekirjast on tuntud poliitik loobunud, kuna tal on järel ainult kaks õde, sest kolmas otsustas vennastuda vaenulike poliitiliste jõududega.

Eile “Naerile” antud eksklusiivintervjuus lõpetas V. Rindkere pineva ooteaja ning teatas, et koostab kohalike valimiste tarvis siiski oma nimekirja, milles ta ise ka esinumbriks on. Teisi kandidaate nimekirjas ei ole.