Eestlased on innukaimad raamatulugejad kogu Euroopas

Eestlased veedavad raamatu taga keskmiselt poole rohkem aega kui teised rahvad Euroopas, väidab hiljutine uuring.

15-s Euroopa Liidu liikmesriigis aastatel 2008-2015 läbi viidud uuring näitab, et Eestis veedetakse raamatut lugedes päevas keskmiselt 13 minutit, Soomes ja Poolas 12, ainult kaks minutit Prantsusmaal ning viis Itaalias, Austrias ja Rumeenias.

Eurostati korraldatud uuring hõlmas inimesi vanuses 20-74 eluaastat, vahendab estonianworld.com.

Nende inimeste hulk, kelle peamiseks hobiks on lugemine, on kõrgeim Soomes (16,8% elanikonnast). Soomele järgnevad Poola (16,4%), Eesti (15%), Kreeka ja Luksemburg (mõlemad 11,9%). Skaala teises otsas näeme selliseid riike nagu Prantsusmaa (2,6%), Rumeenia (6,2%), Austria (7,2%) ja Belgia (7,9%).

Kui veel pisut arvude keelt kasutada, siis 2016. aasta kulutasid Euroopa Liidu liikmesriikide elanikud raamatutele, ajalehtedele ja kirjatarvetele enam kui 90 miljardit eurot. See võrdub 0,6% Euroopa Liidu SKP-st ning teeb iga kodaniku kohta umbes 200 eurot. Päris palju, eks!

Asjaolu, et Eestis lugemist armastatakse ning et raamatukauplusi leidub vaat et igal nurgal, ei pane kedagi imestama. Küll aga võib olla pisut üllatav, et meie väikeses riigis tegutseb peaaegu 900 (!) kirjastust.