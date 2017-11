Eks ole päris naljakas parool pealkirjaks, ja esmapilgul väheke arusaamatu ka.

Kui slogan’i esimese osaga on kõik justkui selge – see on meie tuntud teatrimehe nimi –, siis ingliskeelne pool tekitab arusaamatust küll.

Aga kui hoolikamalt uurida, saab sellest Back in’ist ka Baskini nime kokku. Eino on tagasi, mis sest et ta ligi kolm aastat tagasi siitilmast edasi läks.

Oleks sealt kostnud veel meile kõigile tuttav kähe bariton, mida ju enamik eesti näitlejaid enda arust hästi järele oskab teha, oleks üllatus suuremgi olnud.

Aga ei mingeid näitlejaid, kõnetajaks oli Eino abikaasa, vabandust, tema lesk Veera. Saime kokku Tallinna kesklinnas, Pärnu maantee kurvi peal asuvas Reval Cafes.