Kaks aastat tagasi valminud dokfilm “Balti passioon” räägib sellest, kuidas sündis Balti kett ja milliseid aateid see kandis, kinnitades maailmale, et rahumeelne vabanemine okupatsioonist on võimalik.

Toompea Lossi esisel platsil annavad tasuta kontserdi armastatud lauljad Ivo Linna, Maarja, Tanel Padar, Hardi Volmer ja Singer-Vinger, Jüri Pootsmann, The Ilves Sisters ning mitmed väliskülalised.

Pidupäeva kava täiendab kindlasti mängufilm “Viimne reliikvia” – see ammune lugu, kuidas “Liivimaa parim ratsutaja” Hans von Risbieter tutvub ratsaretkel kauni Agnes von Mönnikhuseniga. Kirik on lahkesti nõus nad paari panema, kui saab endale Risbieterite perekonna valduses oleva Püha Brigitta säilmetega reliikvia.