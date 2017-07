Eks katsu banaanivabariigis pirni panna!

Valitsus keelab porgandid

“Kõige ohtlikum toiduaine koolisööklates on porgand,” selgitas minister. “Sellega on seostatud mitmeid terviseprobleeme ning valitsus ei saa nende ees enam silma kinni pigistada.”

Porgandi süüks pannakse ka 3.b klassi kodulootunnis õpilastele tekitatud hulgivigastused. Söögivahetunnis kooli puhvetist ostetud värvikirevate, kuid ohtlike juurviljade lennuomadusi uurides tabasid need mitut last pea ja ülakeha piirkonda, tekitades valu ja kannatusi ning jättes tabamiskohale eri suurusega verevalumeid.