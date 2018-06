Elagu justiitsreform – kohtunikud valitavaks ja vangidele valimisõigus!

Helmi (neiuna Topsik) ja Valdur Rindkere abiellusid 1986. aastal. Noored olid pärit Haapsalust, kuid ühise elutee alguse tähistamiseks võeti ette pikk reis vabariigi pealinna, et viia abielutseremoonia läbi Tallinna kuulsas Õnnepalees.

Nüüd on abiellumisest möödas enam kui kolmkümmend aastat. Noorpaar on kannatlikult oodanud oma õnne, kuid siiani pole see saabunud.